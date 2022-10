Endurance | in Francia 14 10 22 muore un cavallo

(Di sabato 15 ottobre 2022) Una bruttissima notizia arriva dalladove, il 14 ottobre 2022, a Fontainebleau, durante una competizione diequestre, a seguito di un’un’evidenza tragica, un atleta a quattro zampe ha subito un intervento di eutanasia. I fatti Da quanto si apprende, la cavalla Al Sounboula (agli ordini di Marie Pierre Peroteau, nella categoria CEI3* di 160 km) si è infortunata gravemente su un arto anteriore e, purtroppo, nulla si è potuto se non eseguire la triste pratica medico-veterinaria dell’abbattimento. Chi era Al Sounboula E’ consultabile il Repertorio FEI (Federazione Equestre Internazionale) di Al Sounboula. Per saperne di più CLICCA QUI. Chi è Marie Pierre Peroteau E’ consultabile il Repertorio FEI (Federazione Equestre Internazionale) di Marie Pierrie Poroteau. Per saperne di più CLICCA QUI . su Il Corriere della Città.

