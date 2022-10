Cancro al colon | non sottovalutare mai questi sintomi

Leggi su leggilo

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ilalè una delle malattie più pericolose, ecco perché non dovresti mai. Andiamo a scoprire quali sono e come riconoscerli. Uno dei tumori più diffusi e comuni è sicuramente quello alo al retto. Purtroppo, si tratta di un killer silenzioso che se non preso in tempo può L'articolo proviene da Leggilo.org.