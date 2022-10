Calcio | Barça Xavi ' Mi piace sfidare il Real | tristi per ko con Inter'

(Di sabato 15 ottobre 2022) "Non sarò un problema il giorno in cui vedrò di non essere una soluzione" BARCELLONA (SPAGNA) - "Non possiamo distruggere tutto. Non sarò un problema il giorno in cui vedrò di non essere una soluzione"...

"Non sarò un problema il giorno in cui vedrò di non essere una soluzione" BARCELLONA (SPAGNA) - "Non possiamo distruggere tutto. Non sarò un problema il giorno in cui vedrò di non essere una soluzione"...2022 - 2023 Serie C Girone C Tabellino partita Pescara - Fidelis Andria Squadra in casa Pescara Squadra avversaria Fidelis Andria Il Pescara vince ancora, 3 a 0 sulla Fidelis Andria, e scavalca ...