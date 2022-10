Bosco in Rosa | passeggiata per le donne del mondo 

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Ildi Capodimonte si colora di. In settecento ai nastri di partenza per la terza edizione del “in– Corri tra i capolavori”, manifestazione podistica a iscrizione gratuita riservata alle soleche si è snodata lungo un percorso di 4 km tra le bellezze settecentesche del parco napoletano voluto da Carlo III di Borbone. La più giovane sul carrozzino, un anno di età, la diversamente giovane, 80 anni, per unaalla quale “non avrei mancato per nulla al mondo”. Perché insieme “possiamo fare la differenza” dice salutando l’ondal’assessore allo sport ed alle pari opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, che ha dato il via alla. “E’ una giornata fantastica ...