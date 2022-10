Annullamento della cartella esattoriale | è possibile? Cosa dice l’Agenzia delle Entrate

(Di sabato 15 ottobre 2022) Roma –, è? Per chiederlo è necessario seguire la procedura descritta sul sito del-Riscossione, ma c’è anche un altro elemento da controllare che può aiutare il contribuente a vincere il ricorso contro il fisco. Sono centinaia i ricorsi arrivati alla Riscossione perché le cartelle sono state inviate da indirizzi pec non iscritti nei registri pubblici, e che quindi risultavano sconosciute al destinatario. I giudici tributari non sono tutti d’accordo sulla legittimità di questi atti: alcuni danno ragione al contribuente, altri al. Finora, l’AdeR ha ribattuto che l’articolo 3 bislegge ...

...prezzo "Chiudi bot a" consente di selezionare un valore superiore al prezzo didel bot. Tutte le tue attività saranno state vendute in questo momento perché sono già al di fuori...... potevano esse rinchiuse anche su richiestafamiglia, anche su scelta dell'Autorità Giudiziaria, senza alcuna reale verifica. Il risultato era sempre il medesimo, quello dell'...Lamezia Terme - “Le condizioni della città, in termini di igiene e decoro urbano, rimangono estremamente critiche. Per tamponare l’emergenza auspichiamo, come avvenuto in altri Comuni, la stesura di u ...Roma – Annullamento della cartella esattoriale, è possibile Per chiederlo è necessario seguire la procedura descritta sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma c’è anche un altro elemento ...