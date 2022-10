TS – Bremer | a testa alta! È pronto per il primo derby da ex

(Di venerdì 14 ottobre 2022) 2022-10-14 12:19:02 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: TORINO – L’uomo che saltava sotto la Maratona all’urlo “Chi non salta bianconero è” adesso ha cambiato casacca e ritorna, vestito di bianconero, per la prima volta nello stadio Grande Torino da avversario. Gleisonavrebbe dovuto accasarsi all’Inter quest’estate, con l’addio al Toro già suggellato dal patto con il presidente Cairo, ma alla fine ha prevalso l’affondo della Juventus e un assegno da 41 milioni che ha soddisfatto le richieste granata ed etichettato il difensore brasiliano come un top player. Juve,da ex perda juventino dopo averne giocati sei da granata – e proprio con il Toro ha debuttato da titolare nella sua prima stracittadina, nel maggio 2019 – e non aver ...

Perdona. E Belotti " Belotti si è comportato molto peggio. Per mesi con il suo silenzio si ... Avrebbe potuto e dovuto dire la verità, aalta: me ne vado perché non sono d'accordo con le ...Ma sono ragazzi di grande qualità, inVlasic, che non hanno il killer instinct sotto porta. ... ormai lo hai capito, pensa già solo a. Prendi un attaccante vero e vedrai che salto di ... Bremer, a testa alta! È pronto per il primo derby da ex Così il doppio ex di Juve e Toro: “Il Gallo col suo gelido silenzio ha ferito i tifosi granata. Schuurs Tifo perché diventi il nuovo Gleison” ...“Ho scelto la Juventus per vincere e per essere protagonista in Champions” E’ la più classica delle frasi che dice alla prima intervista chi approda alla Juventus, Succede sempre, presentazione in pom ...