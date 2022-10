(Di venerdì 14 ottobre 2022) Con le qualificazionimaschile da 10si sono aperte le gare senior dei Mondiali 2022 di, in corso al Cairo, in Egitto: nel pomeriggio verranno assegnate, oltre alle medaglie ed al titolo iridato, quattro carte olimpiche (massimo 1 per Nazione). Buone notizie per l’Italia, che vede accedere alla, il quale ottiene il quinto score assoluto con 631.9. Eliminati gli altri due italiani in gara, ovvero Michele Bernardi, 36° con 626.2, e Simon Weithaler, 44° con 625.6. Convanno al Ranking Match gli indiani Rudrankksh Balasaheb Patil, primo con 633.9, e Kiran Ankush Jadhav, sesto con 630.6, i cinesi Sheng Lihao, secondo con 633.3, e Yang Haoran, quarto ...

OA Sport

...del Cremlino abbiano dichiarato la disponibilità di Putin a incontrare Biden al G20 èche ... infatti, ha prima smentito di voler incontrare Biden, salvo poi correggere ile dire che tutto ...In particolare, sono stati tolti dal terreno i cavalletti su cui poggiano i blocchi per il. A fine agosto era già successo. In quell'occasione i vandali se l'erano presa con i paglioni ... Tiro a segno, Danilo Dennis Sollazzo arpiona la finale della carabina 10 metri ai Mondiali! Un gol ogni 31 minuti: Raspadori in Champions meglio di Haaland, il fenomeno norvegese del Manchester City, che ha firmato una rete ogni 41 minuti. Nessuno ha segnato come Jack tenendo presente il rap ...Blog Calciomercato.com: Partita importante, specialmente dopo la scoppola contro la Lazio, per agguantare e mettere in cassaforte almeno il secondo posto in Conference League. Doveva ...