Ti ricordi… Dejan Govedarica | diventato “Cadaverica” per i tifosi del Lecce Quando il suo ct Boskov gli disse | “E tu chi sei?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “E tu chi?”. Già, capita che questa domanda un lettore di “Ti Ricordi” se la faccia, di fronte a racconti di calciatori ormai spariti dai radar e dalla memoria. La stessa domanda l’avrà posta Massimo Taibi 25 anni fa vedendosi sbucare davanti e segnare dopo soli due minuti il protagonista di oggi… Ben più singolare che la domanda l’abbia posta (davvero) Vujadin(nella foto, ndr) al calciatore in questione…faceva parte della nazionale da lui guidata. Già: lo ricorderanno almeno idel, centrocampista acquistato da Peppino Pavone nell’estate del 1997 per metterlo a disposizione della squadra di Prandelli appena salita in Serie A. Uncui dare sostanza anche con acquisti importanti e internazionali per ...