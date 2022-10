Star Wars | fan suggerisce una nuova regola per i Fantasmi di Forza

BadTaste.it Cinema

...Thunderbolts era stato chiuso e lasciato sottotraccia o che in alternativa Harrison Ford stesso avesse deciso di lasciar perdere perché poco desideroso di legarsi a un altro franchise dopo...- Pubblicità - A seguito del rapporto di Jeff Sneider il mese scorso, Slash Film ha confermato in modo indipendente che la ladi Indiana Jones e la leggenda diHarrison Ford si unirà davvero al Marvel Cinematic Universe come il generale Thaddeus 'Thunderbolt' Ross. L'attore erediterà il ruolo del defunto William Hurt, che ha interpretato la parte ... Star Wars: nei fumetti una strizzata d'occhio al costume nero di Luke in Episodio VI Harrison Ford si unirà davvero al Marvel Cinematic Universe come il generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross in Thunderbolts ...E' arrivato anche per quest'anno il calendario dell'avvento LEGO Star Wars 2022, ricchissimo di sorprese: andiamo a scoprirle insieme!