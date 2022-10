Star Wars #28 | nell’anteprima Luke Skywalker “diventa” imperiale

(Di venerdì 14 ottobre 2022). Cosa sta accadendo anei nuovi fumetti targati Marvel Comics? E’ uscito nelle fumetterie statunitensi l’albo#28, intitolato The Calculus of Loss, nel quale è possibile vedere il Jedi indossare una divisa da. Il sito ufficiale della saga ha pubblicato online una anteprima, svelando la copertina e alcune

BadTaste.it Cinema

Sapevo che avevamo bisogno della persona più brava in questo campo: mi sono rivolta quindi a Gustav Hoegen , che ha lavorato a. Ha messo insieme una squadra fantastica per realizzare la ...... infatti, HBO ha deciso di puntare su un altro nome che dovrebbe risultare decisamente familiare al grosso del pubblico, in particolare ai fan avvezzi agli universi di Game of Thrones e: ... Star Wars: nei fumetti una strizzata d'occhio al costume nero di Luke in Episodio VI