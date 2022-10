Sequestrare le riserve russe per ricostruire l’Ucraina La proposta del Ppe

Leggi su formiche

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Non bastano 300 miliardi, dollaro più, dollaro meno, messi sotto chiave. Se si vuole colpire le finanze, bisogna alzare il tiro. Come noto, dall’inizio della guerra in Ucraina, il sistema bancario dell’ex Urss è finito quasi immediatamente nel mirino delle sanzioni occidentali. Al punto da aver perso nel giro di poche settimane, tra il maggio e il luglio 2022, circa 25 miliardi di dollari di attivo. Ma l’attacco al cuore della finanza russa sta sicuramente nel congelamento delledella Banca centrale russa detenute all’estero, soprattutto negli Stati Uniti. Circa 300 miliardi tra oro, valute, titoli. Non è poco: togliendo la vendita di petrolio e gas, alla Russia rimane poco o nulla in termini di cassa, visto che le restanti attività industriali sono pressoché paralizzate. E allora, perché non affondare la lama? Se lo è chiesto Tomi ...