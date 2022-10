Saracini Ocf | ' Sensibilizzare su prevenzione malattie sessualmente trasmesse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Milano, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "Il progetto che abbiamo presentato all'11esima edizione dei Bandi di Gilead Italia si chiama 'Time to Prevent' ed è una sfida a 360 gradi. Il nostro scopo è quello di aiutare la popolazione più vulnerabile, gli emigranti e le persone senza fissa dimora, cercando anche di entrare nei carceri". Lo spiega Luca, direttore generale dell'Associazione Opere caritative francescane (Ocf), tra i vincitori dei bandi assegnati durante una cerimonia oggi a Milano per un progetto dedicato alladelletrasmissibili. "Il nostro progetto - sottolinea - si rivolge anche ai giovani, con un concorso che punta a raccogliere idee e iniziative che verranno poi utilizzati in campagne volte alla sensibilizzazione sulle...