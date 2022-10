Agenzia ANSA

È l'allarme lanciato con un comunicato dasul rapido deterioramento della situazione in ... In gran parte deld'Africa non piove più da ormai quattro stagioni, e nei prossimi tre mesi la ...È l'allarme lanciato oggi da, di fronte al rapido deterioramento della situazione in Somalia, ... In gran parte deld'Africa non piove praticamente più da ormai 4 stagioni e nei prossimi 3 ... Oxfam, Corno d'Africa a un passo da catastrofe umanitaria - Ultima Ora Nei prossimi mesi in media 1 persona ogni 36 secondi potrebbe morire di fame in Africa orientale per la siccità la che non accenna ad attenuarsi, mentre milioni di persone sono già sull'orlo della car ...L’allarme: una persona ogni 36 secondi rischia di morire per mancanza di cibo. Oltre 6 milioni di bambini sono colpiti da malnutrizione acuta. Gravissima la situazione in Somalia. Mancano 3 miliardi p ...