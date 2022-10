Opposizioni si spaccano su La Russa | Pd attacca Renzi | “Colpisce ancora”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La maggioranza inciampa, ma lo scontro - almeno quello alla luce del sole - è tutto interno alle. Ignazio Laviene eletto a sorpresa, nonostante la non partecipazione al voto di Fi, grazie al "soccorso" a sorpresa di una ventina di voti di opposizione. Un 'aiutino' che permette al dirigente di Fdi di essere eletto al primo voto e che, appunto, scatena una raffica di accuse incrociate tra M5s, Pd e Azione-iv. Nel mirino finiscono subito i centristi, indicati più o meno esplicitamente come i responsabili dell'operazione. Accuse subito rispedite al mittente da Carlo Calenda e Matteoche usano i numeri per negare ogni responsabilità. I voti 'di minoranza' arrivati a Lasono infatti circa 17-18 e il gruppo Azione-Iv a palazzo Madama è composto solo da 9 senatori. Ma la sottolineatura non basa a ...

Di sicuro, quel coordinamento delleinvocato dal Pd sembra sempre più lontano. 13 ottobre 2022...di valutare a lungo termine le tendenze politiche su cui costruire maggioranze ed. I ... A quelle più politiche, comprese le votazioni per le amministrazioni delle grandi città, si...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Gli azzurri non lo votano (a parte Berlusconi e Casellati). L’esponente di FdI eletto grazie a 17sì dell’opposizione. Per la Camera accordo con la Lega sul vicesegretario Fontana ...