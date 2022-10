Nordcorea lancia missile balistico verso Mar del Giappone

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – La Corea del nord hato oggi una corto raggio in direzione del Mar del. Lo riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando gli Stati maggiori riuniti di Seul. Il lancio è stato accompagnato dall’esplosione di circa 170 colpi di artiglieria nelle zone cuscinetto marittime, ha riferito la stessa fonte. “Tali continue provocazioni da parte della Corea del Nord sono atti che minano la pace e la stabilità non solo nella penisola coreana, ma anche nella comunità internazionale”, hanno lamentato i vertici militari sudcoreani, citati da Yonhap. “A questo proposito, avvertiamo seriamente il Nord, e lo esortiamo vivamente a sospendere questi atti immediatamente”. L’esercito sudcoreano ha anche denunciato come più di 10 aerei militarini siano ...