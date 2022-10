La Russia teme la controffensiva ucraina a Kherson annessa e fa evacuare i civili verso altre regioni

(Di venerdì 14 ottobre 2022) I referendum illegali per l’annessione dei quattro territori ucraini del Donetsk, Luhansk,e Zaporizhzhia allanon hanno frenato l’offensiva dell’. Nemmeno col rischio di un attacco nucleare tattico da parte di Mosca che, dal voto, considera quelle aree come parte effettiva della Federazione. Non a caso, laha annunciato che avvierà le evacuazioni dida, dopo l’appello del capo della regione insediato dal Cremlino, Vladimir Saldo, che vede nella città appenauna nuova possibile linea del fronte. A dare l’annuncio dello spostamento della popolazione in vista di un probabile attacco ucraino è stato Marat Khusnullin, vice primo ministro russo: “Il governo ha preso la decisione di organizzare l’assistenza per la partenza ...

Fanpage.it

... Elon Musk propone piano di pace con la. Ira di Kiev Recentemente però sono circolate ... Musk aveva risposto che sostiene ancora molto Kiev mauna escalation. FOTOGALLERY Continua gallery %s ...Ciò che l'occidente non deve e non può fare, secondo Zahorodniuk, è farsi intimorire dal ricatto nucleare della. 'Se l'occidente smette di aiutare l'Ucraina perchéle conseguenze, per gli ... Guerra Russia Ucraina, Zelensky teme nuovi attacchi: Oggi ascoltate il segnale di allarme aereo Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi 14 ottobre in tempo reale: ancora bombardamenti su Mykolaiv, tratto in salvo un bimbo per 6 ore sotto le macerie ...Le notizie di oggi 14 ottobre sulla guerra tra Russia e Ucraina. Oggi l'Ucraina celebra la Giornata dei difensori dai tempi antichi ai giorni nostri. Zelensky nel videomessaggio notturno: Noi non ci r ...