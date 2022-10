Inter | Lukaku ancora a riposo | tornerà per la sfida del Franchi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Romelunon verrà rischiato nellacontro la Salernitana. Il belga anche stamattina si è allenato a parte per ritrovare la migliore condizione atletica e a inizio della prossima settimana si sottoporrà a ulteriori esami strumentali per certificare il ritorno in gruppo. Durante queste settimaneha svolto le cure per il muscolo lesionato e adesso sta svolgendo un attento periodo di riatletizzazione. L’obiettivo primario sarà quello di evitare ricadute. Indisponibile, oltre a, resta solo Brozovic che all’inizio della prossima settimana si sottoporrà a esami strumentali per capire come procede la guarigione della coscia. SportFace.

L'Inter e Romelu Lukaku hanno scelto di non rischiare: il belga anche stamani si è allenato a parte per ritrovare la migliore condizione atletica e a inizio della prossima settimana si sottoporrà a ulteriori esami strumentali. L'attaccante dell'Inter, fuori dal 26 agosto, serata della sconfitta dei nerazzurri all'Olimpico contro la Lazio, ha saltato finora diverse partite. Una freccia in più nell'arco di Simone Inzaghi che punta a dare continuità alla vittoria della sua Inter contro il Sassuolo.