I giovanissimi Disco Club Paradiso conquistano un posto ai Bootcamp di X-Factor suonando “Svalutation” di Adriano Celentano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Isono una band giovanissima made in Bologna, formata da quattro ragazzi di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Con la loro irriverenza e la loro energia continuano a entusiasmare il pubblico e i giudici, portando ai– ieri il nuovo episodio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – una personalissima versione di “” di. Con il loro arrangiamento fatto di chitarra elettrica e saxDargen D’Amico che, conscio del fatto che “non puoi fregare un sassofonista romagnolo che viene a X”, gli concede una sedia. Una sedia che vale oro: isono l’unica band promossa ai ...

... musicistiche hanno voglia ed urgenza di essere conosciuti e rappresentati, che hanno ... per giungere agli anni 2000 con gli Street Clerks, OfflagaPax, Manitoba e molti altri. Si ...Nimrod dei Green Day compie 25 annie già nel tritacarne del mercato discografico, i ... edizione deluxe delcon tante perle per i fan. Nimrod Nimrod by GREEN DAY (1997 - 10 - 14) ...Resta in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, il giovane rapper thasup con il nuovo "c@ra++ere sec!@le". (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...