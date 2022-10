Forum | caos in aula | fuori di testa in diretta | quello che fa è assurdo

Leggi su chenews

(Di venerdì 14 ottobre 2022)regala sempre tantissime sorprese e situazioni inaspettate. Quanto accaduto in studio ha avuto dell’incredibile. L’imputato si è messo a cantare e la giudice non ha potuto fare nulla. La lunga storia del programma targato Mediaset ha dimostrato di come si possa sorprendere sempre. Soprattutto con scene a dir poco “particolari”. Negli ultimi anni, il programma ha sempre più avuto scene molto televisive. Immagini, infatti, che hanno fatto ben presto il giro del web. Segno di come abbiamo decisamente colto nel segno. Fonte foto: Screen TvResistere ai cambiamenti del tempo e dei gusti da parte del pubblico non è affatto facile., però, ci è decisamente riuscito dato che la sua prima messa in onda è datata 1985. In tanti anni, il format giuridico ha sempre più conquistato le persone. Diventando un vero caposaldo del piccolo ...