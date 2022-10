É morto l’attore Robbie Coltrane | era stato Hagrid nei film di Harry Potter

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Éa 72 annibritannico, noto per aver interpretato il mezzogigante Rubeusneisu. Un ruolo per il quale – riferisce la Bbc – ha ricevuto lettere dai fan per oltre 20 anni. Le condizioni di salute di, all’anagrafe Anthony Robert McMillan, erano peggiorate negli ultimi due anni a causa di una malattia che lo aveva profondamente debilitato., che aveva recitato anche in duedi James Bond (GoldenEye e The World is not Enough) ènell’ospedale di Falkirk vicino alla sua dimora di Larbert, in Scozia. Condivide con il collega Michael Gambon il record per aver vinto tre premi BAFTA consecutivi, insignitagli per ...