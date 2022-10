Damascelli | bravo De Laurentiis | che ha cancellato le esternazioni folkloristiche

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Quello che hanno fatto Spalletti e il Napoli in Champions non ha uguali in Italia. Lo scrive Tonysu Il Giornale. Bravi tutti. Dall’allenatore, le cui doti professionali non è possibile discutere, passando per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, e le sue scelte di mercato che hanno costruito la nuova squadra.anche De, che incredibilmente ha spento il microfono. Il presidente del Napoli ha smesso di prodursi inche tanto spesso hanno portato disequilibrio e malumore nell’ambiente Napoli. Spesso, in passato, le sue dichiarazioni hanno creato scompiglio. “Il Napoli, su tutti, prima di tutte. Poi le altre, nel bene e nel male. L’Europa della Champions ha dato risposte chiare, in alcuni casi terribili e riguardano ovviamente la Juventus. Ma ...