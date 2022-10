Chi è Claudio Lauretta | il concorrente di Tale e Quale Show 2022

Leggi su tpi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) in onda il venerdì sera su Rai 1?nasce a Novi Ligure il 20 luglio 1970. E’ un imitatore italiano. Inizia la carriera da ragazzo come attore teatrale negli anni ottanta, entrando a far parte di alcune compagnie della provincia di Alessandria. Lavora quindi come dj per alcune radio alessandrine e come imitatore nel programma di Telecity Dalle 11.30 in poi con un pizzico di… Nel 1992 fa la sua prima apparizione nazionale partecipando come ospite al programma di Rai 1 Piacere Raiuno. Partecipa al Festival Nazionale del Cabaret nel 1995, ricevendo il Premio del Pubblico. Successivamente viene chiamato dal regista Antonio Ricci per partecipare alla trasmissione Striscia la notizia; ha partecipato inoltre a due edizioni del Festival di Sanremo e alle trasmissioni Una volta al mese, Con le unghie e con i denti, Maurizio Costanzo ...