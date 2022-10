Adescavano minorenni sul web e giochi online | due arresti

Per adescare le loro vittime entravano nelle chat di giochi online, conquistando la loro fiducia con complimenti e rassicurazioni. Un 27enne di Caltanissetta e un 35enne della provincia di Vicenza ...le loro vittime su un sito di incontri per adulti: all'appuntamento si presentavano in due, e armati di coltello e bastone rapinavano i malcapitati. Duedi Portomaggiore dovranno ...L'inchiesta è scattata dopo la denuncia di una madre. Un 27enne e un 35enne si facevano mandare foto e video intimi: sono stati arrestati anche per violenza sessuale su minore e detenzione ingente di ...Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Torino per pedopornografia, violenza sessuale su minore, e detenzione ingente di materiale pedopornografico. Entravano nelle chat di giochi online p ...