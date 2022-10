Addio a Robbie Coltrane | l’indimenticabile Hagrid di Harry Potter

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 ottobre 2022) E’ morto: l’attore scozzese che ha fatto sognare adulti e bambini interpretando Rubeus Hagid, il guardiacaccia di Hogwarts, nella saga diè deceduto all’età di 72 anni, come riferisce TMZ. Come dimenticare il “mezzogigante” dal cuore grande, il primo amico magico che ha fatto scoprire al piccolodi essere un mago. Il coraggio e la lealtà dimostrata in tutti i film della saga, hanno resouno dei personaggi più amati.era malato da tempo. , uno dei primi amici magici del famoso maghetto L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo agente Belinda Wright, precisando che l’attore è deceduto nell’ospedale di Larbert, vicino a Falkirk, in Scozia. Wright ha descrittocome un ...