Totti e Noemi Bocchi | ora è ufficiale Dopo chiacchiere e foto rubate | il gesto di lui

è seduto accanto a. Il 46enne e la nuova fiamma si divertono e cantano sulle note dell'artista sul palco del locale. Girano all'impazzata i fazzoletti bianchi tra le mani, come tutti ...Un video brevissimo, ma in cui si vede la coppia insieme in un locale: FrancescoBocchi non si nascondo più. Ormai da tempo l'ex calciatore ha deciso di "giocare" a carte scoperte. E, ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...L’ex capitano e leggenda della Roma sembra essere rinato dopo la fine della storia con Ilary Blasi: feste con gli amici di sempre e tanta gioia ...