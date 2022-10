(Di giovedì 13 ottobre 2022) MADRID – Lediconteggiate indai tribunali nel secondo trimestre del 2022 sono 44.543, un dato indel 10.89% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: lo rende noto un comunicato del Consiglio superiore della magistratura. Secondo la nota, tra aprile e giugno di quest’anno sono anche aumentate le denunce presentate (+12,33%), così come gli ordini di protezione e allontanamento decretati dai giudici per tutelare lerispetto ai loro aggressori (+8,7%). A causa di taledie casi conteggiati, l’indice diche subisconodi genere passa, rispetto allo stesso periodo del 2021, da 16,6 ogni 10.000 a 18,1 ogni ...

Agenzia ANSA

Le vittime disulle donne conteggiate indai tribunali nel secondo trimestre del 2022 sono 44.543, un dato in aumento del 10.89% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: lo rende noto un ...Nonostante l'estrema eterogeneità delle tematiche affrontate, dalladomestica al razzismo ... Questo in, ma credo anche in altri posti, un po' ovunque. Hollywood quello che ti presenta è ... Spagna: violenza sulle donne, vittime in aumento MADRID - Le vittime di violenza sulle donne conteggiate in Spagna dai tribunali nel secondo trimestre del 2022 sono 44.543, un dato in aumento del 10.89% ...Alle 18.30 di venerdì 14 ottobre, presso la Libreria Masone di Benevento, sarà presentato il libro “Ranuras - storie di violenza”, pubblicato da “Edizioni Cento ...