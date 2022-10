Senato | standing ovation per Liliana Segre

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La XIX legislatura è iniziata. Elezione a tempi record. I nomi di entrambi i nuovi presidenti dei due rami del Parlamento, si conosceranno entro sabato. Data l’ampia maggioranza incassata dal centrodestra al, viene facile prevedere che già oggi, al primo scrutinio, sarà eletto il successore di Elisabetta Casellati. Si dovrà attendere il quarto scrutinio venerdì invece, per conoscere il successore di Roberto Fico. Ci saranno 345 deputati eri in meno, ad occupare gli scranni dei due emicicli. Questa è una conseguenza della riforma costituzionale targata M5s, che ha tagliato il numero degli eletti. Sono passati da 630 a 400 a Montecitorio, da 315 a 200 a palazzo Madama. Alarriva: ecco gli aggiornamenti– photo ...

L'ha detto la senatrice a vita Liliana Segre nel suo discorso in apertura della seduta per il voto del presidente del. 2 ore faovation per Segre che cita Shoah 'Oggi sono ...Parole che sono state accolte dall'emiciclo di Montecitorio con un lungo applauso e una... mentre alRoberto Calderoli facedva un passo indietro per consentire l'elezione di Ignazio La ...Roma, 13 ott. (askanews) – Standing ovation e applausi la senatrice a vita Liliana Segre al suo ingresso nell’aula del Senato dove ha preso il via la seduta inaugurale della diciannovesima legislatura ...Il quirinalista Marzio Breda, giornalista del Corriere della Sera, è ospite dell’edizione del 13 ottobre de L’Aria che Tira, talk ...