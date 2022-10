Roma | Raggi M5S attacca Gualtieri | “In un anno non ha fatto nulla”

(Di giovedì 13 ottobre 2022)– “Per unho evitato di criticare l’operato di Robertoalla guida di. So bene quanto possa essere complesso amministrare una città comee credo sia giusto concedere tempo, quello che a me non è stato mai dato, per prendere le redini del comando. Ho taciuto perché l’esperienza insegna a parlare poco e a cercare aspetti positivi in ogni situazione. Mi ha sorpreso ascoltareche si è impegnato in un inutile quanto bizzarro ragionamento su alleanze politiche, campo largo e amenità di fantapolitica cogliendo l’occasione perrmi. In unnon ha. Ma la vede la città?”. Lo scrive su Facebook l’ex sindaca Virginia, ...

Dopo mesi di silenzio Virginia, l'ex sindaca di, torna sulla scena. Lo fa con un post su Facebook in cui attacca il suo successore Roberto Gualtieri, primo cittadino della Capitale da un anno.si prende così la sua ...Secondo, 'Gualtieri in un anno non ha fatto nulla' e 'sta portandoindietro di 10 anni', ma per la capogruppo del Pd capitolino, Valeria Baglio, 'la consiglieradovrebbe fare memoria ...ROMA - "Per un anno ho evitato di criticare l'operato di Roberto Gualtieri alla guida di Roma. So bene quanto possa essere complesso amministrare una ...ROMA – Raggi attacca Gualtieri: “Per un anno ho evitato di criticare l’operato di Roberto Gualtieri alla guida di Roma. So bene quanto possa essere complesso amministrare una città come Roma e credo ...