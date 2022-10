ilGiornale.it

In un clima di trappole,, manovre incrociate, serpenti sotto le foglie, rapporti politici ... E alla fine è stato umiliato e offeso, con uno dicolpi a sorpresa di cui era maestro: è come ...... il segretario democratico definisce "irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di... Una sorta di "Var" del Senato, per cercare di individuare i"soccorritori". E, dopo aver ... Quei sospetti sui franchi tiratori dem: ecco i video che li inguaiano Il nome del “colpevole”, che per tutto il giorno è girato al Senato, è stato quello di Matteo Renzi, il leader di Italia viva. «Gallina che canta ha fatto l’uovo», ha detto il senatore M5s, Ettore Lic ...Primo giorno di legislatura tra zombie che tornano, colpi di scena e «vaffa». Ignazio La Russa eletto presidente del Senato senza Forza Italia, grazie al ...