Piazza contro piazza | guerra tra i leader della sinistra per le marce della pace

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Si moltiplicano le manifestazioni che chiedono lain Ucraina. Molte di queste, però, paradossalmente diventano motivo di divisione. Almeno tra i partiti che scelgono o meno di aderirvi. E così se giovedì, davanti all'ambasciata russa, il Pd e Più Europa parteciperanno al sit-in promosso da Marco Bentivogli e da un gruppo di assocazioni, dal titolo «Non c'è verasenza verità. Non c'è verità senza libertà», Giuseppe Conte e il M5S, invece, non ci saranno. Si preparano, però, ad aderire alla manifestazione che per metà novembre (il 12 o il 19) Arci, Acli e altre associazioni puntano a organizzare. Intanto c'è la mobilitazione che dal 21 al 23 ottobre Rete italianae disarmo, Arci, Acli e altri hanno promosso in varie piazze italiane. E ancora non si è capito quale partito aderirà. Poi c'è la Comunità Sant' Egidio, che ha ...

Micromega

Se non si metteranno subito in campo politiche seriela speculazione e a difesa del potere ... In questo quadro, la provincia di Viterbo si83esima su 107: i depositi delle famiglie a ...Il primo èl'invio delle armi a Kyjiv, il secondo è favorevole. Il Pd versione Guerini anche ... Poi ci sono le associazioni di estrema sinistra che scenderanno inil 5 novembre, esse sono ... In piazza contro la guerra, ma con quale piattaforma Diretta Bayer Leverkusen Porto (risultato finale 0-3) streaming video tv della partita di Champions League. Serata no per l'arbitro Kovács.intervenuto ai microfoni di SkySport, a poche ore dall'importante sfida contro gli Hearts, ha parlato Lorenzo Venuti. Queste le parole del terzino viola: "C'è del ...