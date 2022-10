Paolo Bonolis | “È ubriaco…” | Perde il controllo durante la diretta e va su di giri

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il celebre conduttore Mediaset fa divertire molto spesso il pubblico nei suoi programmi. Allegro e in festaè sempre al gioco. Ecco il racconto di unamolto particolare.è uno dei conduttori più amati dello spettacolo italiano. È molto apprezzato dal pubblico grazie alle sue incredibili capacità di combinare risate e arguzia e alla sua abilità di coinvolgere sempre il pubblico. Attualmente in onda ogni giorno con Avanti un Altro, quiz satirico di canale 5,ha alle spalle una carriera ultradecennale ricchissima di grandi successi come: Urka, Bim Bum Bam, Tira e Molla, Chi ha incastrato Peter Pan e Ciao Darwin. Insieme a Luca Laurenti forma una coppia comica davvero divertente che attira milioni di spettatori ogni giorno. Nel loro programma Avanti un ...

I casting di 'Avanti un altro' a Verona.e Luca Laurenti cercano concorrenti a Verona per il quiz televisivo 'Avanti un altro', in onda sulle reti Mediaset: il casting, riservato a soli maggiorenni, è fissato per il prossimo ...sulla moglie Sonia Bruganelli/ "Dormiamo separati Tema delicato..."Su Chi la lettera di un lettore che evidenzia la sincerità di Sonia Bruganelli: “La gente non le perdona il legame con il potente Paolo ...Un fine settimana pieno d'amore per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis a Trieste per il figlio Davide Altro che crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la rivista Chi li ha paparazzati a Trieste con ...