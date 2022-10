Meloni e La Russa lasciano insieme Montecitorio ecco le immagini

...sta arrivando in Parlamento si presenta così e ci dice che ha come rappresentati Ignazio Lae ... "Potrebbe dire oi, oi, oi": la sceneggiata di Parenzo contro Giorgia- Video...lo stesso" In pubblico fa i complimenti a La, un "patriota, servitore dello Stato", punto di riferimento "insostituibile, amico, fratello". E non sono parole di circostanza per Giorgia, ...Dà un mazzo di rose bianche a Liliana Segre e prende un vaffa da Berlusconi. Il tutto, sorridendo sempre. Perciò, per questo eterno sorriso sdrammatizzante ma anche ...In pubblico fa i complimenti a La Russa, un «patriota, servitore dello Stato», punto di riferimento «insostituibile, amico, fratello». E non sono parole di circostanza per Giorgia Meloni, felice di ...