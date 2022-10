Lazio-Sturm Graz 2-2 | Sarri | “Arbitro non all’altezza e calendari infattibili”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “L’espulsione? Fa parte di un contesto di partita in cui l’è riuscito a far innervosire tutti. Unnondi questo livello, purtroppo ne abbiamo fatto le spese noi. Peccato perché avevamo avuto tante palle gol, trovato il vantaggio ma l’inferiorità è pesante quando si gioca ogni tre giorni. Anzi la squadra non ha sofferto, ha fatto una bella prestazione anche a livello caratteriale. Dispiace soltanto per il risultato”. Lo ha detto il tecnico della, Maurizio, dopo il pareggio contro loin Europa League. “È un bel punto di partenza, la squadra in questo momento ha un’anima, da questo punto di vista la gara mi soddisfa molto. In Italia – ha spiegato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – si ha un concetto ...

