L' Aquila | il terremoto e lo choc per la ?colpa delle vittime? «Sentenza vergognosa»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il palazzo è stato ricostruito. Mancano le ultime procedure burocratiche per la riassegnazione ai proprietari o ai loro eredi. Via Campo di Fossa 6B: qui, il 6 aprile 2009, c'era un...

...99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anchedell', i ...... delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma anche il Comune de L'e le eredi del costruttore. ..., c'è chi vive nelle roulotte sepolte dalla neve - foto e.m.Il palazzo è stato ricostruito. Mancano le ultime procedure burocratiche per la riassegnazione ai proprietari o ai loro eredi. Via Campo di Fossa 6B: qui, il 6 aprile 2009, c'era ...Il tribunale: "Condotta incauta quella di trattenersi a dormire nonostante il verificarsi di due scosse" | Abruzzo, Attualità, Cronaca ...