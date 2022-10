La Russa | dal Msi degli anni ’70 alla seconda carica istituzionale

RaiNews

Per Palazzo Madama Ignazio La. Ma c'è lo scontento di Forza Italia e Lega per diverse caselle ...Senato: Antonio Bravetti, Emanuele Lauria e Giulio Ucciero. Metropolis è in streaming alle 18 ...Quando c'era lui, si marciava sulle Camere, mica si marciva in una trattativasapore del crepuscolo democristiano, senza la professionalità dei democristiani che queste cose le sapevano fare". ... La Russia minaccia, ma le entrate da gas per Gazprom iniziano a calare I soldati russi disertano le operazioni militari in Ucraina. Le forze di Mosca hanno iniziato a ricevere dai vertici militari l'ordine di sospendere le operazioni offensive su diversi fronti, in parti ...Ridiamo la parola alla diplomazia Neutralità dell’Ucraina e status dei territori contesi sono parti essenziali di una mediazione che possa stabilizzare la regione ...