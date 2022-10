Inghilterra | Southgate non può sbagliare in Qatar | Tuchel tra i possibili sostituti

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Garethnon è sicuro di una permanenza sulla panchina dell’in caso di Mondiale sotto le aspettative. Secondo il Telegraph, Thomassarebbe candidato alla panchina dei tre leoni in caso di fallimento in. Non sarebbe il primo caso di Ct straniero sulla panchina della nazionale: Sven-Goran Eriksson (2001-2006) e Fabio Capello (2008-2012) sono i due precedenti., esonerato dal Chelsea in autunno, avrebbe aperto alla soluzione di allenare una nazionale. SportFace.