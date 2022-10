Infortunati Bologna | tre recuperi importanti per Thiago Motta | ancora differenziato per Arnautovic

... spaesati, meno efficaci di quanto immaginato o, semplicemente,. Questo contenuto è ...00 Monza 1 Fine 0 Juventus Domenica 2 Ottobre 2022 - 20:45 Juventus 3 Fine 0Sabato 8 Ottobre ...Vediamo com'è la situazione die squalificati di tutta la Serie A in vista della ... rientro per fine ottobre)(10giornata: Napoli -) MUSA BARROW (problema al piede, da ...Tante notizie in arrivo dai campi e dai quotidiani in vista della prossima giornata di Serie A, la 10a. Si riparte sabato alle 15, il turno di campionato terminerà poi lunedì alle 20.45 con Lecce-Fior ...Dopo aver staccato il pass per gli ottavi di Champions League con due turni di anticipo, il Napoli torna in campo per affrontare il prossimo impegno di Serie A. Al Maradona arriva infatti il Bologna d ...