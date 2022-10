Il Bayern punta Harry Kane | pronta un’offerta faraonica!

TUTTO mercato WEB

Assente da più di cinque anni dai palcoscenici dell'Eurolega, Milos Teodosic vi rientra stasera indi piedi contro ilal PalaDozza, per misurare lui per primo quanto tempo è passato, e con quali effetti, da quando vi recitava da primattore. Otto Final four disputate, fra Olympiacos e ...... Sergi Roberto molto avanzato, e Pedri che va a giocare quasi come secondaalle spalle di ... Basterà battere il Viktoria Plzen a San Siro per disinnescare l'ultima giornata in casa del... Bayern Monaco, Nagelsmann: "Ci manca una punta Dipende da cosa offre il mercato" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La società tedesca starebbe lavorando all'acquisto di Kane, l'alternativa all'inglese sarebbe proprio il giocatore bianconero ...