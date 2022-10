Ferraris Fs | Servono 350mila profili tecnici | carpentieri introvabili

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo bisogno di, dagli esperti di rinnovabili aiche oggi sono". Così, intervenendo alla presentazione del Consorzio Elis di 'Distretto Italia', Luigi, ad di Ferrovie dello Stato.ha sottolineato che "nel nostro Paese abbiamo bisogno di infrastrutture, sta cambiando l'atteggiamento su questo. E le infrastrutture si possono tirare dietro nello sviluppo gli altri settori, come le costruzioni che sono in sofferenza, e il manifatturiero". Perè necessario "riaccendere la passione del lavoro tra giovani e far venire questi ragazzi in ufficio a studiare", ha concluso.