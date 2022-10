Europa League | Lazio - Sturm Graz 2 - 2

Sky Tg24

ROMA Il girone F diproprio non vuole saperne di scegliere un padrone: dopo la quarta giornata, tutte le squadre sono a pari punti. Perché sono finite 2 - 2 entrambe le partite del gruppo, tra Feyenoord e ...... le ultime tre per 4 - 0, e dove non subisce gol dalla sfida contro il Napoli del 3 settembre, la squadra di Sarri si è inceppata nuovamente nella quarta giornata del girone di, ... Conference, Fiorentina Hearts 5-1. Europa League, pareggia la Roma Pareggio per 1-1 tra Betis Siviglia e Roma nel match valido per la quarta giornata del gruppo C di Europa League 2022, disputato allo stadio 'Benito Villamarín' di Siviglia. Al vantaggio dei padroni ...Lazio e Sturm Graz chiudono sul 2-2 il quarto turno di Europa League (gruppo F), con i padroni di casa costretti a giocare tutta la ripresa in 10 per l'espulsione di Lazzi nel recupero del primo tempo ...