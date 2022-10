Enna | il cappellano del carcere sorpreso a vendere droga a un detenuto | arrestato

(Di giovedì 13 ottobre 2022)a un: Rosario Buccheri,deldi, è statodalla polizia penitenziaria in seguito a un’indagine interna fatta partire dopo il ritrovamento di dosi di stupefacente trovate durante i controlli ai detenuti. I sospetti sono ricaduti sul, che è stato colto il flagranza mentre cedeva laa un ospite della struttura. Buccheri, che appartiene alla diocesi di Piazza Armerina, ha ricevuto anche una perquisizione nella sua abitazione: sono state trovate alcune armi, e grosse somme di denaro in contante. Sono ancora in corso le indagini per chiarire al meglio la vicenda.

