Elezione La Russa il ‘giallo’ | di chi sono quei 17 voti ‘extra’? Nella maggioranza riparte il caos

Leggi su italiasera

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Una votazione davvero ‘insolita’ quella che poco fa ha portato Ignazio laad assumere la presidenza del Senato. E già perché se da un lato, frutto di evidenti dissapori interni al centrodestra, i senatori di Forza Italia non hanno partecipato alla votazione, come scritto in un altro articolo, il senatore di Fdi ha raccolto 116 preferenze, considerando però che, ‘complessivamente, il centrodestra sapeva di poter disporre di 115. Dunque cosa è successo?La: se non provengono dal centrodestra, a chi appartengono17? Stando a quanto calcolato a tempo record da Youtrend, Lasarebbe stato ‘aiutato’ da almeno 17 senatori fuori dal centrodestra. Da qui si deduce che, se nel centrodestra ci...