Atp Gijon 2022 | programma | orari ed ordine di gioco venerdì 14 ottobre

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il, glie l’didel torneo ATP 250 di(cemento indoor) per la giornata di14. Si torna sul cemento spagnolo per i quarti di finale. Cerundolo sfida Thiem nel primo match di giornata, ina partire dalle ore 12. Il numero 9 al mondo Rublev sarà impegnato contro Paul, mentre il padrone di casa Carreno Busta sfiderà Rinderknech. Di seguito ilcompleto. PISTA CENTRAL A partire dalle ore 12: (4) Cerundolo vs (PR) Thiem A seguire: (1) Rublev vs (5) Paul Non prima delle ore 16.30: Rinderknech vs Carreno Busta A seguire: (WC) Murray vs Korda/Bautista Agut SportFace.

OA Sport

Tennis A scacciare i demoni di una vittoria e quattro sconfitte per il tennis azzurro a Firenze ... Murray 'old style' aSotto il tetto di, Andy Murray ha bisogno degli straordinari per ...In questo momento l'austriaco è fuori dalla Top 150 e sta provando pian piano a risalire la china, questa settimana è impegnato nel torneo250 die ci sono buoni segnali per lui. Ieri Thiem ... ATP Gijon 2022, risultati 12 ottobre: Pablo Carreño Busta è già ai quarti, agli ottavi Sebastian Korda Musetti gioca probabilmente una delle migliori partite in carriera all'esordio a Firenze e si ritaglia un posto ai quarti di finale. Out Passaro dopo la prima vittoria in carriera tra i grandi ...Negli ottavi di finale dell'ATP di Gijon Cerundolo ha superato Guinard: nel prossimo turno il tennista argentino affronterà Thiem ...