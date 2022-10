A2A | un miliardo di euro il valore economico distribuito a Milano

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Oltre undiilnella Città Metropolitana di, 313 milioni diinvestiti in infrastrutture ed impianti (+70% rispetto al 2020), 730 milioni didi ordinato ai fornitori locali, 773 assunzioni nelle sedi milanesi, il 43% under 30.Sono alcune delle cifre contenute nella sesta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale didi A2A, presentata dal Presidente, Marco Patuano, e dall'Amministratore Delegato, Renato Mazzoncini.Il Bilancio di Sostenibilità Territoriale rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio milanese nel 2021, nonchè i suoi piani di attività per la transizione ecologica dei ...