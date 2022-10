Timothée Chalamet | Jessica Chastain | i look più belli ai BFI London Film Festival

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le star tornano sul red carpet in occasione del BFI2022. La 66esima edizione ha accolto la bellezza di, ma ha fatto spazio a tantissime star di cinema e TV come, Florence Pugh, Jennifer Lawrence e Tilda Swinton. Momenti glamour anche ai BFI. L’edizione 2022 è in svolgimento dal 5 ottobre e, oltre a presentaredi forte interesse come Bones and All con protagonista, ha visto sfilare sul red carpet alcuni dei nomi più VIP in quel di Hollywood, almeno degli ultimi tempi. Una delle star più luminose sul red carpet è, reduce ...