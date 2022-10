(Di mercoledì 12 ottobre 2022), 12 ott. (Adnkronos) -, piattaforma mondiale di streaming audio, mette nuove radici ainaugurando oggi i suoinel financial district cittadino in via Joe Colombo 4. Lo rende noto la società , spiegando che 'Casa', ospiterà più di 100 dipendenti di oltre 10 diverse nazionalità . La nuova sede, sviluppata su sei piani, è strutturata per essere un nuovo hub innovativo, moderno e dal respiro internazionale, centro di tutte le operation della regione Sud e Estnonché punto di riferimento per tutti coloro che gravitano attorno all'universo. Inoltre, sarà testimonianza del valore strategico della regione e del legame con la città di, città che incarna appieno i valori dell'azienda. "Sono davvero ...

Spotify: inaugurati i nuovi uffici a Milano, hub del Sud ed Est Europa Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Spotify, piattaforma mondiale di streaming audio, mette nuove radici a Milano inaugurando oggi i suoi uffici nel financial district cittadino in via Joe Colombo 4. Lo ...