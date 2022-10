Roma | sciame sismico nella notte

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)tra martedì 11 e mercoledì 12 Ottobre 2022, quattro scosse di terremoto in rapida successione sono state avvertite nel sud-est di. Nessun danno Unoha interessato questala città di: a sud-est della Capitale, tra le 23.38 e le 23.55 di martedì 11 Ottobre sono state registrate quattro scosse di terremoto in rapida successione, di magnitudo compresa tra 1,9 e 2,1 gradi della Scala Richter. Stando ai dati forniti dall’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, i movimenti tellurici sono stati distintamente avvertiti nelle zone di Ciampino, Frascati, Tor Vergata e Borgata Finocchio. L’epicentro è stato individuato 5 chilometri a nord di Ciampino con una profondità di 9 chilometri. Fortunatamente non si ...

... un nuovosismico questa mattina in mare a nord della costa palermitana. L'ultimo alle 7:11 ... Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV -...losismico in Liguria. Una nuova scossa è stata registrata nel territorio comunale di Davagna con magnitudo 2.4 alle 18.10. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica INGV -con ...Previsioni meteo per il 12/10/2022, Sestriere. Giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 3°C, massima 9°C ...Stava tagliando la legna quando è stato assalito da uno sciame di calabroni. Brutta disavventura per un uomo di 74 anni che ha perso i sensi ed è stato trasportato in ospedale. Aveva intenzione di tag ...