Paolo Bonolis va via di casa | “ho acquistato…”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Crisi per, pervenuto così ad una decisione molto drastica, ovvero andare via di. In attesa di ritornare sul piccolo schermo con la nuova edizione del game show Avanti un Altro, previsto per l’inizio del prossimo anno, l’amatissimo conduttore si è nuovamente lanciato nella scrittura. Difatti, in questi giorni, è stato pubblicato la sua seconda opera, di genere narrativa, dal titolo Notte Fonda.– Altranotizia.it-(Fonte: Google)Tante passioni e interessi che possono colmare il brutto periodo che sta attraversando tanto che si è sentito costretto ad andar via die trasferirsi. Solitamente, un gesto di questo tipo non preannuncia nulla di buono e infatti cosa sta succedendo nella sua famiglia?...

La presunta crisi col marito Da qualche tempo si vocifera che l'opinionista sia in crisi con suo marito, con cui lei stessa ha ammesso che avrebbe deciso di vivere in 'case separate' (i ...Sono state le parole di quest'ultima a far innervosire la concorrente del Grande Fratello Vip, poi attaccata anche dalla moglie di. L'attacco a Pamela Prati, poi le lacrime 'La realtà ...Claudia Ruggeri torna a far sognare i fan, la Miss di Avanti un Altro in un look devastante e irresistibile: dettaglio da urlo ...Da non crederci, è uno dei presentatori più amati della TV ed era balbuziente! ma come ha smesso di balbettare