NVIDIA | I nuovi driver estendono il supporto DLSS 3

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)rilascia oggi un nuovo GeForce Game Readyper lassima GPU GeForce RTX 4090. Ilporta con sé una serie di giochi con, alcuni dei quali godranno deldel3, giusto in tempo per il lancio della GPU GeForce RTX 4090. Tra questi vi è Marvel’s Spider-Man Remastered. Con le nuove ottimizzazioni DirectX 12 che permettono di migliorare le prestazioni notevolmente nei titoli più popolari, questoè davvero imperdibile. Marvel’s Spider-Man Remastered e Bright Memory: Infinite si aggiungono all’elenco dei cinque titoli supportati dal3 al lancio Tra i titoli convi sono: Giochi con3 (con anche ilper il ...

... il DLSS di terza generazione, la maggiore novità apportata daitensor core, richiederà un ...e ed effettuavano l'upscaling avvicinandola al modello 16K adottato dalle reti neurali di, gli ...Le prestazioni in rendering nativo 4K potrebbero rappresentare un problema pernello spingere le nuove RTX 4080. Questo almeno inizialmente, quando il DLSS 3 non sarà così diffuso ( qui una ...Ma occhio anche al 50" (349€) e 55" (399€) DLSS 3, ecco i primi giochi che integreranno la nuova tecnologia di NVIDIA Airspeeder ha completato la prima folle gara di "auto volanti". Pronti per il ...La nuova fabbrica sorgerà in Ohio e aprirà i battenti entro la fine del 2024, supportando la vendita di veicoli elettrici da parte di Honda ...