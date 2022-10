Nessuno chiede scusa De Girolamo furiosa dopo l' assoluzione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado e Nunzia Deviene assolta per la seconda volta. L'ex ministra era coinvolta nel processo nato da una inchiesta su una presunta gestione opaca dell'Asl di Benevento. Per il linciaggio mediatico, nel 2014, mi sono dimessa da Ministro. Non ero nemmeno indagata. Prime pagine, titoli roboanti. Per l', invece, tre righe per le quali serve il binocolo. Io mi dimisi, oggiha coraggio dire. Questione di stile, credo. — Nunzia De(@N De) October 12, 2022 Anche i giudici d'Appello hanno emesso la sentenza con la formula 'il fatto non sussiste'. Deaffida ai social il suo commento amareggiato: "Assolta ...